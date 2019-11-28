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الأسير المقت يرفض مقترحًا روسيًا يقضي بالإفراج عنه

تاريخ النشر: 28/11/2019 - 20:46

الأسير المقت يرفض مقترحًا روسيًا يقضي بالإفراج عنه
الأسير صدقي المقت خلال جلسات محاكمته
عرب ٤٨

أعلن نادي الأسير مساء اليوم، الخميس، أن الأسير السوري، صدقي المقت، رفض مقترحًا تقدم به الجانب الروسي، ويقضي بالإفراج عنه اليوم إلى دمشق، بدلاً من الإفراج عنه إلى مسقط رأسه في الجولان السوري المحتل.

وأوضح نادي الأسير أن الملحق العسكري الروسي في إسرائيل اجتمع صباح اليوم، مع الأسير المقت، وأبلغه بمطالبات سورية بالإفراج عنه اليوم إلى دمشق، لكنه رفض ذلك؛ وشدد على أن من حقه الإفراج عنه إلى الجولان.

ولفت نادي الأسير إلى أن عملية تبادل جرت في شهر نيسان/ أبريل العام الجاري بين سورية والاحتلال الإسرائيلي بوساطة روسية، والتي جرى بموجبها تسليم جثمان الجندي الإسرائيلي زخاريا باومل، الذي فُقد في معركة "السلطان يعقوب" عام 1982 إبان حصار بيروت خلال الغزو الإسرائيلي على لبنان، مقابل الإفراج عن أسيرين أحدهما من أصل فلسطيني من مخيم اليرموك وهو الأسير أحمد خميس، وأسير مدني آخر.

ويُشار إلى أن الأسير المقت قضى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي 27 عامًا وأُفرج عنه عام 2012، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله مجدداً عام 2015، وحكمت عليه بالسّجن لمدة 14 عامًا، بتهمة تصوير فيلم فيديو يعكس التعاون بين الاحتلال وجبهة النصرة، وجرى تقديم استئناف على القرار وتم تخفيض الحكم لمدة 11 عامًا.

 


#أسرى
#الحركة الأسيرة
#صدقي المقت
#الجولان المحتل

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