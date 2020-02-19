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نقل الأسير المريض موفق عروق إلى عيادة سجن الرملة

تاريخ النشر: 19/02/2020 - 11:55

نقل الأسير المريض موفق عروق إلى عيادة سجن الرملة
الأسير موفق عروق
عرب ٤٨

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية نقلت الأسير المريض بالسرطان موفق عروق (77 عاما) من مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي إلى ما تسمى "عيادة سجن الرملة" رغم حالته الصحية الصعبة والخطيرة.

وصرحت الهيئة أن "عملية النقل جاءت بعد أسبوعين من نقل الأسير عروق إلى مستشفى 'برزلاي' لإجراء عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني في الأمعاء وإزالة المعدة".

وحذرت الهيئة، من تفاقم الوضع الصحي للأسير عروق كونه يعد من بين الأسرى الأكبر سنا في السجون، وهو بحاجة إلى متابعة علاجه حثيثة ومتخصصة، مطالبةً بالإفراج الفوري عنه.

يُشار إلى أن الأسير عروق من قرية يافة الناصرة، محكوم بالسّجن لمدة 30 عاما، وهو معتقل منذ العام 2003، علما أن هناك عشرة أسرى على الأقل يعانون من السرطان بدرجات متفاوتة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الأسير موفق عروق
#هيئة شؤون الأسرى
#سجون الاحتلال
#الأسرى المرضى

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