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عائلة الأسير موفق عروق تبحث عنه في المستشفيات

تاريخ النشر: 20/02/2020 - 12:20

عائلة الأسير موفق عروق تبحث عنه في المستشفيات
الأسير موفق عروق
عرب ٤٨/ زكريا حسن

تبحث عائلة الأسير موفق عروق، من يافة الناصرة، منذ ساعات صباح اليوم الخميس، عن مكان وجوده بين مستشفيات منطقة وسط البلاد.

وكانت إدارة مصلحة السجون قد أعلنت أنها نقلت الأسير البالغ من العمر 77 عاما، من مستشفى "برزلاي" في عسقلان إلى مستشفى في الرملة، بعد أن أجريت له عملية جراحية في المعدة بسبب مرضه الخطير.

وقال الناشط في شؤون الأسرى، قدري أبو واصل، إنه تواصل منذ ساعات الصباح مع أبناء عائلة الأسير عروق، الذين وصلوا إلى المستشفى في الرملة وهناك قيل لهم إنه غير موجود في المستشفى، وإن ما ذكرته إدارة السجون عن نقله إلى الرملة غير صحيح.

وأضاف أبو واصل أنه وجه أبناء عائلة عروق إلى مستشفى "أساف هروفيه" ومستشفى "كابلان" فقد يكون قد نقل إلى أحد هذين المستشفيين.

وناشد أبو واصل النواب العرب بالتحرك لمساعدة العائلة، كي لا يلقى الأسير عروق مصير الأسير بسام السايح من قبله الذي استشهد في سجون الاحتلال.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الأسير موفق عروق
#الأسرى
#سجون الاحتلال

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