أم الفحم: تعليق التعليم في مدرسة وإدخال معلمين وطلاب للحجر الصحي

قررت إدارة غرفة الأحوال البلدية لمتابعة التعليم في أم الفحم، اليوم الأربعاء، تعليق الدراسة في مدرسة المفتان المهنية، بعد أن تبينت إصابة أحد أعضاء الطاقم المهني في المدرسة، إذ جرى تسريح طاقم المدرسة للحجر الصحي المنزلي، بالإضافة لإبلاغ ستة طلاب كانوا بتواصل مع هذا الموظف أيضا بالدخول للحجر المنزلي، وذلك لحين إجراء الفحوص اللازمة والتأكد من سلامة الطاقم والطلاب، فيما تتم عملية التعليم للطلاب في برامج التعلم عن بعد.

وقررت غرفة الأحوال، في أعقاب إصابة مربية ومساعدة في أحد صفوف مدرسة الأمل للتعليم الخاص، إدخال الطلاب في هذا الصف للحجر الصحي المنزلي، إلى حين الاطمئنان على سلامة الجميع، مع إبقاء التدريس في المدرسة في باقي الشُعب كالمعتاد دون أي تغيير يذكر، واتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية.

وفي ذات السياق أيضا، وإثر إصابة مربية ومساعدة من طاقم مدرسة الرشيد للتعليم الخاص، جرى تسريح 14 طالبا و7 من أعضاء طاقم المدرسة للحجر الصحي البيتي، إلى حين إجراء الفحوص اللازمة والاطمئنان على سلامة الجميع، فيما يستمر باقي الطاقم المدرسي بالعمل كالمعتاد مع اتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية.

وجاءت هذه القرارات بالتشاور ما بين مسؤولي المعارف والصحة في البلدية وإدارات المدارس الثلاث والتفتيش واللجنة المحلية لأولياء أمور الطلاب، خاصة أن هذه المدارس تعمل وفق قرارات مجلس كورونا الحكومي، الذي أقر أن أطر التعليم الخاص وشبيبة في ضائقة تعمل كالمعتاد.