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بعد 6 سنوات بسجون الاحتلال: الإفراج عن الأسيرة نسرين حسن

تاريخ النشر: 17/10/2021 - 14:56

بعد 6 سنوات بسجون الاحتلال: الإفراج عن الأسيرة نسرين حسن
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، عن الأسيرة الفلسطينية ابنة مدينة حيفا، نسرين أبو كميل حسن، بعد انتهاء محكوميتها البالغة ستّ سنوات.

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وتبلغ الأسيرة حسن 46 عامًا، وهي من مواليد حيفا ومتزوجة في قطاع غزة، وحتّى الّلحظة لم تصدر سلطات الاحتلال تصريحًا لها بالدّخول إلى غزة، علمًا أنها أم لسبعة أطفال حرمهم الاحتلال من زيارتها طيلة فترة اعتقالها، وأصغر أطفالها كان بعمر ثمانية شهور عند اعتقالها، وأكبرهم الفتاة، أميرة، والتي كانت بعمر 11 عامًا، وهي تقوم برعاية أشقائها إلى جانب والدها منذ اعتقال والدتها".

ويشار إلى أن الأسيرة حسن معتقلة منذ تاريخ 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وتقبع في سجن "الدامون".

اعتُقلت الأسيرة حسن عند حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة في 18 تشرين، بعد مقابلة مندوب عن وزارة الداخلية الإسرائيلية بعدما تلقت اتصالًا هاتفيًّا من مخابرات الاحتلال الإسرائيلية، للحضور واستلام تصريح زوجها للدخول إلى البلاد، في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 (كانت قدمت التصريح لزوجها لكونها من سكان حيفا) وهي هوية المواطنة الإسرائيلية وهي متزوجة بغزة وخاصة وأن ذويها من سكان الأراضي المحتلة عام 1948.

وفور وصول الأسيرة إلى النقطة الإسرائيلية، تفاجأت بإدخالها إلى غرفة التحقيق، والادعاء عليها بأنها تنتمي لحركة المجاهدين، وأنه تم تجنيدها من أجل جمع معلومات عن أهداف في الداخل، وقد أنكرت تلك التهم وتعرضت لتحقيق قاسٍ لمدة 31 يومًا في عسقلان على أيدي ضباط مخابرات إسرائيل، وقد أذتها ضربة بأعقاب البندقية في إحدى المرات، لأنها كانت مباشرة على القلب، ولا تزال تعاني من ضعف في عضلة القلب. ثم تم نقلها إلى سجن "الشارون"، وبقيت هناك حوالي الشهر ونصف، ومن ثم تم نقلها لسجن "الدامون".

وقد وجهت محكمة الاحتلال العسكرية إلى الأسيرة نسرين العديد من التهم منها تصوير وزارة الداخلية وسكة القطار ومركز شرطة حيفا وميناء حيفا وجمع معلومات عن مواقع وأهداف صهيونية لصالح فصائل المقاومة الفلسطينية.

وحكمت عليها محاكم الاحتلال في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، بعد عدة جلسات، بالسجن ست سنوات، وكان قد مضى على محكوميتها 3 سنوات رهن الاعتقال وأُفرج عنها اليوم الأحد، بعد انقضاء محكوميتها لمدة ست سنوات.

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#نسرين أبو كميل حسن
#أسيرة فلسطينية

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