إهمال طبي ممنهج بحق الأسيرين عروق ودقة

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير، لها، اليوم الأحد، ونقلا عن محامي الهيئة كريم عجوة عن حالتين مرضيتين تقبعان في معتقل " عسقلان"، حيث تحتجزهما سلطات الاحتلال الإسرائيلي بظروف صحية مأساوية وصعبة للغاية، وانتهاكات طبية تمارسها بحقهما بشكل واضح ومتعمد، مما أدى إلى تفاقم خطير في وضعهما الصحي.

وبينت الهيئة أن الأسير موفق عروق (79 عاما) من بلدة يافة الناصرة، يعاني من ضعف كبير في بالنظر في العين اليمنى، حيث أصبح لا يرى فيها بنسبة كبيرة.

وقالت إن "الأسير عروق بحاجة لإجراء فحوصات وخصوصا لتلك العين، كما يشتكي من تعب دائم ودوخة مستمرة وفقد الكثير من وزنه، إلى جانب معاناته من مرض السرطان في الكبد والمعدة".

ويعتبر الأسير عروق من أكثر الحالات المرضية الصعبة القابعة في سجون الاحتلال نظرا لكبر سنه، والأوضاع الاعتقالية التي يحتجز بها.

ويعاني الأسير وليد الدقة (60 عاما) من بلدة باقة الغربية، والمعتقل منذ عام 1986، من عدة مشاكل صحية، من بينها خلل في النخاع الشوكي يؤدي إلى إنتاج دم أكثر من حاجة جسده مما يجعله عرضة للإصابة بتجلطات للدم، عدا عن معاناته من مشاكل في التنفس، ومؤخرا بات يعاني من التهابات في الرئة اليمنى، ورغم ما يشتكيه من آلام اكتفت عيادة المعتقل بإعطائه المسكنات بدون تقديم علاج ناجع لما يعانيه.

وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة، عن استمرار الاحتلال بسياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين، وطالبت المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالقيام بدورهم اللازم تجاه قضية الأسرى وبالأخص المرضى منهم.