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المنخفض الجوي يضرب البلاد وإغلاق جبل الشيخ

تاريخ النشر: 04/01/2018 - 14:22

المنخفض الجوي يضرب البلاد وإغلاق جبل الشيخ
جبل الشيخ، اليوم
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد اليوم، الخميس، بالمنخفض الجوي العميق ويشتد هطول الأمطار على المناطق الشمالية وينتشر تدريجيا لباقي المناطق.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة يوم غد الجمعة وتسود أجواء باردة وغائمة وعاصفة وماطرة بغزارة على فترات فوق كافة المناطق، وتكون الأمطار مصحوبة بزخات البرد والعواصف الرعدية أحيانا. كما تهب رياح قوية قد تصل بعض سرعتها إلى حدود 60 كم/ ساعة.

ويتوقع أن يستمر تساقط الثلوج الكثيفة على قمة جبل الشيخ في هضبة الجولان السوري المحتل

وأعلنت إدارة منتجع جبل الشيخ عن إغلاق الموقع بسبب تراكم الثلوج، وتوقعات الراصد بعاصفة ثلجية شديدة تضرب الموقع الليلة وتمتد العاصفة لجميع أنحاء البلاد حتى مساء يوم غد الجمعة.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة وخطر شدة سرعة الرياح التي قد تصل بعض هباتها إلى 60 كم/ ساعة وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة غزارة هطول الأمطار أحيانا وخطر التزحلق على الطرقات نتيجة تساقط زخات البرد أحيانا.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جبل الشيخ
#ثلوج
#حالة الطقس في فلسطين
#المنخفض الجوي

المنخفض الجوي يضرب البلاد وإغلاق جبل الشيخ

المنخفض الجوي يضرب البلاد وإغلاق جبل الشيخ

المنخفض الجوي يضرب البلاد وإغلاق جبل الشيخ

المنخفض الجوي يضرب البلاد وإغلاق جبل الشيخ

المنخفض الجوي يضرب البلاد وإغلاق جبل الشيخ

المنخفض الجوي يضرب البلاد وإغلاق جبل الشيخ

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