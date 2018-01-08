حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل الارتفاع

تنبأت دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الإثنين، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غالبًا صافٍ ومائلًا للبرودة نهارًا وباردًا ليلًا، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، في يوم الثلاثاء، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غالبا صاف، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، في يوم الخميس، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبا صاف، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتشير الخرائط الجوية إلى احتمال تأثر البلاد الأسبوع القادم بأجواء غير مستقرة من جديد، بحيث تهطل الأمطار على جميع المناطق من جديد. إلا ان التوقعات المبدئية لهذه الحالة تشير إلى أنها حالة سريعة، مع عدم ثبات التوقعات بشأنها حتى الآن