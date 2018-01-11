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حالة الطقس: لطيف وارتفاع درجات الحرارة والأمطار ليلة الأحد

تاريخ النشر: 11/01/2018 - 07:51

حالة الطقس: لطيف وارتفاع درجات الحرارة والأمطار ليلة الأحد
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

يكون الطقس، اليوم الخميس، لطيفا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون أعلى من المعدل السنوي في هذا الموسم.

ويتوقع أن تهب رياح شرقية نشطة شمالي البلاد، ويكون البحر هادئا ولا يتجاوز ارتفاع الأمواج 40 سنتمترا، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية حتى جنوبية غربية، وتتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 26 كيلومترا في الساعة.

ومن المتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة، يوم غد الجمعة.

أما السبت، فستكون درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي في هذا الموسم. وخلال ساعات الليل يتوقع أن يبدأ تساقط الأمطار في شمالي البلاد، وربما في المركز أيضا.

ويوم الأحد يتوقع أن تهطل أمطار محلية متقطعة، وخاصة شمالي البلاد والمركز. ويتوقع أن تشتد سرعة الرياح، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. وخلال ساعات ما بعد الظهر يتوقع أن تهطل أمطار غزيرة في المركز وتمتد لتصل شمالي النقب.

أما درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم والليلة فهي كالتالي: جنوب الجولان السوري المحتل 17 – 5، الخالصة (كريات شمونه) 20 – 8، طبرية 21 – 9، الناصرة 18 – 9، حيفا 21 – 10، يافا 22 – 11، القدس المحتلة 18 – 8، عسقلان 21 – 11، عين جدي (البحر الميت) 22 – 14، بئر السبع 22 – 7، أم رشرش 24 – 12.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حالة الطقس

من عرب 48

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