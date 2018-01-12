  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض في الحرارة وارتفاع في الرطوبة

تاريخ النشر: 12/01/2018 - 07:35

حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض في الحرارة وارتفاع في الرطوبة
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

يكون الطقس، اليوم الجمعة، غائما جزئيا، ويطرا انخفاض على درجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة.

وتهب فوق البحر المتوسط رياح جنوبية غربية حتى شمالية غربية بسرعات تتراوح ما بين 10 إلى 25 كليومترا في الساعة.

أما درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 16 – 7، الخالصة (كريات شمونه) 20 – 8، طبرية 21 – 9، الناصرة 16 – 9، حيفا 19 – 10، يافا 19 – 10، القدس المحتلة 15 – 7، عسقلان 19 – 10، عين جدي (البحر الميت) 24 – 15، بئر السبع 20 – 8، أم رشرش (إيلات) 24 – 12.

ويكون الطقس، نهار غد السبت، صافيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون أعلى من المعدل السنوي في هذا الموسم. ويتوقع أن تهطل الأمطار في الساعات الليلة في منطقتي الشمال والمركز.

ويوم الأحد، يتوقع أن تسقط أمطار متقطعة، وخاصة شمالي البلاد ومركزها. ومن المحتمل أن تكون هناك عواصف رعدية، بينما تشتد سرعة لرياح، وتنخفض درجات الحرارة. ويتوقع تساقط الثلوج في جبل الشيخ في الجولان السوري المجتل.

أما نهار الإثنين، فيتوقع أن تسقط أمطار محلية خفيفة من شمالي البلاد وحتى شمالي النقب.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حالة الطقس

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

جلجولية: إصابة سائق دراجة نارية في حادث طرق
جلجولية: إصابة سائق دراجة نارية في حادث طرق

2018-01-12

تجمع الناصرة: ندين الاعتداء على عضو البلدية سليم سليمان
تجمع الناصرة: ندين الاعتداء على عضو البلدية سليم سليمان

2018-01-12

أم الفحم: تصريح ادعاء عام ضد 4 مشتبهين بالسطو والسرقة
أم الفحم: تصريح ادعاء عام ضد 4 مشتبهين بالسطو والسرقة

2018-01-12

الأكثر قراءة

حالة الطقس: لطيف وارتفاع درجات الحرارة والأمطار ليلة الأحد

حالة الطقس: لطيف وارتفاع درجات الحرارة والأمطار ليلة الأحد

2018-01-11
شهيدان في غزة ونابلس برصاص الاحتلال

شهيدان في غزة ونابلس برصاص الاحتلال

2018-01-11
منخفضان جويان جديدان وأمطار وعواصف الأسبوع المقبل

منخفضان جويان جديدان وأمطار وعواصف الأسبوع المقبل

2018-01-11
خطة نتنياهو 2014: مناطق شمالي سيناء مقابل ضم المستوطنات

خطة نتنياهو 2014: مناطق شمالي سيناء مقابل ضم المستوطنات

2018-01-11
الاحتلال يعاقب ويحاصر عائلة التميمي

الاحتلال يعاقب ويحاصر عائلة التميمي

2018-01-11