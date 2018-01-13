حالة الطقس: لطيف ومشمس نهارا وماطر ليلا

من المتوقع أن يكون الطقس، اليوم السبت، لطيفا ومشمسا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون أعلى من المعدل السنوي في هذا الموسم.

ومن المتوقع، خلال ساعات الليل، أن تهطل الأمطار في منطقتي الشمال والمركز.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 16 – 9، الخالصة (كريات شمونه) 21 – 11، صفد 15 – 7، طبرية 21 – 9، الناصرة 16 – 9، حيفا 21 – 12، يافا 21 – 12، القدس المحتلة 17 – 8، عسقلان 20 – 11، عين جدي (البحر الميت) 23 – 15، بئر السبع 21 – 15، أم رشرش (إيلات) 24 – 13.

ويوم الأحد، يتوقع أن تسقط أمطار متقطعة، وخاصة شمالي البلاد ومركزها. ومن المحتمل أن تكون هناك عواصف رعدية، بينما تشتد سرعة لرياح، وتنخفض درجات الحرارة. ويتوقع تساقط الثلوج في جبل الشيخ في الجولان السوري المجتل.

أما نهار الإثنين، فيتوقع أن تسقط أمطار محلية خفيفة من شمالي البلاد وحتى شمالي النقب.