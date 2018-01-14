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حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وزخات متفرقة

تاريخ النشر: 14/01/2018 - 06:49

حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وزخات متفرقة
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق على فترات، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتنبأت بأن يكون الجو، يوم غد الإثنين، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق على فترات، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.
ويكون الجو، بعد غد، الثلاثاء، غائما جزئيا إلى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حالة الطقس
#أجواء فلسطين
#دائرة الأرصاد الجوية

من عرب 48

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