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حالة الطقس: عاصف وماطر نهارا وصاف وبارد ليلا

تاريخ النشر: 19/01/2018 - 07:22

حالة الطقس: عاصف وماطر نهارا وصاف وبارد ليلا
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

يبقى الجو صباح اليوم، الجمعة، ماطرا وعاصفا في كافة أنحاء البلاد، كما يستمر تساقط الثلوج في جبل الشيخ وشمال الجولان السوري المحتل، ومن المحتمل أن تتساقط الثلوج أيض على قمم الجليل العالية.

وبسبب الأمطار الغزيرة، يخشى من حدوث فيضانات في النقب وبرية الخليل ومنطقة البحر الميت.

وتشير التوقعات إلى أن العاصفة ستتراجع في ساعات ما بعد الظهر، وتقل كمية الأمطار تدريجيا لتتوقف في ساعات الليل، بينما يظل الجو باردا.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 8 – 4، الخالصة (كريات شمونه) 12 – 7، صفد 6 – 4، طبرية 15 – 9، الناصرة 12 – 7، حيفا 15 – 11، يافا 16 – 11، القدس المحتلة 8 – 6، عسقلان 16 – 12، عين جدي (البحر الميت) 20 - 13، بئر السبع 14 – 9، أم رشرش (إيلات) 19 – 11.

إلى ذلك، من المتوقع، يوم غد السبت، أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، كما يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة نهار الأحد، وتكون أعلى من معدلها السنوي في هذا الموسم.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حالة الطقس

من عرب 48

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