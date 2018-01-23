حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة وتساقط ثلوج الجمعة

تتأثر البلاد حتى يوم السبت، بأجواء باردة وماطرة ستصبح باردة جدا نهاية الأسبوع الحالي نتيجة تسرب رياح قطبية شديدة البرودة نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.

ومن المتوقع أن يبدأ الجو فجر اليوم الثلاثاء بالاختلاف مع تأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوبا بكتلة هوائية باردة سيقترب من بلاد الشام ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات الليل المتأخر تبدأ الأمطار في الهطول على المناطق الشمالية والساحلية.

ومن المتوقع أن تنتشر الأمطار في ساعات الفجر والصباح الباكر من يوم الثلاثاء إلى مناطق واسعة من شمال ووسط البلاد مع أفضلية نسبية للمناطق الشمالية.

ونهار الثلاثاء من المتوقع أن تهطل الأمطار المتفرقة في معظم المناطق شمال ووسط البلاد مع انخفاض إضافي على درجات الحرارة، حيث تصل العظمى في الجبال إلى 10 نهارا وتنخفض ليلا إلى 7 درجات، في حين تصل العظمى في السواحل إلى 16 سْ نهارا وتنخفض ليلا إلى 12 سْ، ومن المتوقع أن تضعف حدة المنخفض في ساعات المساء والليل مع استمرار الفرصة سانحة لهطول زخات متفرقة.

ومن المتوقع أن تتراجع قوة هذا المنخفض يوم الأربعاء مع بقاء الفرصة سانحة لزخات من الأمطار خاصة في المناطق الشمالية من البلاد.

ومن المتوقع ان تتأثر البلاد يوم الخميس بمنخفض جوي أكثر قوة وشموالية وبرودة ومصحوبا برياح قطبية المنشأ.

ومن المتوقع أن تتساقط الأمطار في معظم المناطق مع درجات حرارة متدنية جدا وتصل إلى دون معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بحدود السبعة درجات مئوية.

ومن المتوقع أن يستمر تساقط الأمطار يوم الجمعة وحتى فجر وصباح يوم السبت.

ومن غير المستبعد في حالة تحسنت بعض القيم الضرورية أن تهطل الثلوج فوق بعض القمم العالية في البلاد خاصة في الساعات الأخيرة من عمر هذا المنخفض الجوي وتحديدا مساء الجمعة وفجر يوم السبت.