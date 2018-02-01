حالة الطقس: لطيف ودافئ نهارا وبارد ليلا

من المتوقع أن يكون الطقس، اليوم الخميس، لطيفا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بينما يتحول إلى بارد ليلا.

ويتوقع أن تهب رياح شمالية شرقية حتى شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 10 – 20 كليومترا في الساعة، وتشتد في ساعات بعد الظهر لتصل إلى 30 كليومترا في الساعة.

أما البحر المتوسط فيكون هادئا حيث لا يتوقع أن يتجاوز ارتفاع الأمواج 70 سنتمترا.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 16 – 6، الخالصة (كريات شمونه) 19 – 9، صفد 14 – 8، طبرية 21 – 8، الناصرة 16 – 7، حيفا 18 – 10، يافا 19 -8، القدس المحتلة 15 – 9، عسقلان 18 – 10، عين جدي (البحر الميت) 19 – 5، بئر السبع 19 – 6، أم رشرش (إيلات) 22 – 12.

أما يوم غد الجمعة فيكون الجو لطيفا أيضا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي.

ويوم السبت يكون الجو لطيفا، مع ارتفاع طفيف على دجرات الحرارة، وتكون أعلى من المعدل السنوي، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد.

ويوم الأحد يكون الجو لطيفا، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي، كما يكون الطقس جافا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.