  2. محليات
  3. حالة الطقس

درجة الحرارة في شباط: 28 درجة مئوية

تاريخ النشر: 01/02/2018 - 19:56

درجة الحرارة في شباط: 28 درجة مئوية
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

رغم مرور منخفض جوي جلب الكثير من البرد الأمطار في البلاد، يظهر شهر شباط/ فبراير الذي بدأ للتو دالة مختلفة تمامًا، إذ تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتبلغ 28 درجة مئوية بالمعدل الأسبوع القادم، أي أكثر من معدلها في هذا الشهر بنحو 12 درجة.

وبحسب الأرصاد الجوية، تضرب موجة ارتفاع درجات الحرارة البلاد الأسبوع القادم، وتنذر هذه الدرجات المرتفعة بصيف حار بامتياز، إذ أن درجات الحرارة المتوقعة في شباط كانت تصل البلاد عادة في شهر أيار/ مايو وحزيران/ يونيو.

وقالت الأرصاد الجوية إن هذه الظاهرة تدعى موجة الحرارة الشتوية، وإنها بدأت بتسجيل درجات حرارة مرتفعة في المناطق الجبلية والبعيدة عن الساحل، أما في المنطقة الساحلية، فحافظت الموجات الباردة والرطوبة الآتية من البحر على درجات حرارة طبيعية.

لكن، من المتوقع انتشار الضباب بكثافة مساء اليوم وصباح ومساء الغد في المنطقة الساحلية، بسبب اختلاط رطوبة البحر بدرجات الحرارة المرتفعة بالجو.

وقالت الأرصاد الجوية أن موجة الحرارة الشتوية تضرب منطقة الشرق الأوسط كاملة، وأن البلاد تتأثر بتيار رياح شرقي، ومن المتوقع أن يتحول الأسبوع القادم إلى تيار جنوبي شرقي وجنوبي، ويوم الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع القادم، يتوقع أن تضرب البلاد كتلة هوائية حارة وجافة تسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وقالت الأرصاد إن كتلة الرياح الحارة تأتي من الصحراء الغربية في أفريقيا وخط الاستواء، لكن قوة الرياح ليست كافية لحمل عاصفة الرملية، وسيقتصر التأثر على درجات حرارة مرتفعة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#درجة الحرارة
#ارتفاع
#رياح
#عاصفة رملية

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الناصرة: إصابة حارس مستشفى بجريمة إطلاق نار
الناصرة: إصابة حارس مستشفى بجريمة إطلاق نار

2018-02-01

إطلاق سراح د. سلمان إغبارية وإغلاق ملف "عشاق الأقصى"
إطلاق سراح د. سلمان إغبارية وإغلاق ملف "عشاق الأقصى"

2018-02-01

انتخاب بروفيسور يزبك رئيسا لإدارة مركز عدالة
انتخاب بروفيسور يزبك رئيسا لإدارة مركز عدالة

2018-02-01

الأكثر قراءة

"القانون البولندي بصقة بوجه إسرائيل ورئيس حكومتها"

2018-02-01
وزير الخارجية الألماني: يصعب علينا تفسير دعمنا لإسرائيل

وزير الخارجية الألماني: يصعب علينا تفسير دعمنا لإسرائيل

2018-02-01
مقتل شاب وإصابة شرطيين خلال اشتباك مع أمن السلطة بنابلس

مقتل شاب وإصابة شرطيين خلال اشتباك مع أمن السلطة بنابلس

2018-02-01
كفر كنا: إطلاق وابل من الرصاص على مسجد عمر بن الخطاب

كفر كنا: إطلاق وابل من الرصاص على مسجد عمر بن الخطاب

2018-02-01
اعتداء عنصري على مسجد حسن بيك في يافا

اعتداء عنصري على مسجد حسن بيك في يافا

2018-02-01