درجة الحرارة في شباط: 28 درجة مئوية

رغم مرور منخفض جوي جلب الكثير من البرد الأمطار في البلاد، يظهر شهر شباط/ فبراير الذي بدأ للتو دالة مختلفة تمامًا، إذ تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتبلغ 28 درجة مئوية بالمعدل الأسبوع القادم، أي أكثر من معدلها في هذا الشهر بنحو 12 درجة.

وبحسب الأرصاد الجوية، تضرب موجة ارتفاع درجات الحرارة البلاد الأسبوع القادم، وتنذر هذه الدرجات المرتفعة بصيف حار بامتياز، إذ أن درجات الحرارة المتوقعة في شباط كانت تصل البلاد عادة في شهر أيار/ مايو وحزيران/ يونيو.

وقالت الأرصاد الجوية إن هذه الظاهرة تدعى موجة الحرارة الشتوية، وإنها بدأت بتسجيل درجات حرارة مرتفعة في المناطق الجبلية والبعيدة عن الساحل، أما في المنطقة الساحلية، فحافظت الموجات الباردة والرطوبة الآتية من البحر على درجات حرارة طبيعية.

لكن، من المتوقع انتشار الضباب بكثافة مساء اليوم وصباح ومساء الغد في المنطقة الساحلية، بسبب اختلاط رطوبة البحر بدرجات الحرارة المرتفعة بالجو.

وقالت الأرصاد الجوية أن موجة الحرارة الشتوية تضرب منطقة الشرق الأوسط كاملة، وأن البلاد تتأثر بتيار رياح شرقي، ومن المتوقع أن يتحول الأسبوع القادم إلى تيار جنوبي شرقي وجنوبي، ويوم الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع القادم، يتوقع أن تضرب البلاد كتلة هوائية حارة وجافة تسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وقالت الأرصاد إن كتلة الرياح الحارة تأتي من الصحراء الغربية في أفريقيا وخط الاستواء، لكن قوة الرياح ليست كافية لحمل عاصفة الرملية، وسيقتصر التأثر على درجات حرارة مرتفعة.