حالة الطقس: أجواء غائمة وفرص مهيأة لتساقط أمطار

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ، اليوم الأحد، انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائمًا، ومغبرا أحيانًا نهارًا، وباردًا نسبيًا ليلًا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

ويطرأ، يوم غد الإثنين، انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبًا غائم، ومائلًا للبرودة نهارًا، وباردًا ليلًا، وخلال ساعات النهار تسقط أمطار مصحوب بالرعد وخاصة في المناطق الشمالية، وخلال ساعات المساء والليل يمتد تساقط الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية لكافة المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة.

وتنبأت دائرة الأرصاد أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بعد غد الثلاثاء، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائمًا، وباردًا نسبيًا نهارًا، وباردًا ليلًا، مع تساقط الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا فوق كافة المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

ويكون الجو، الأربعاء المقبل غائمًا جزئيًا إلى غائم، وباردًا نسبيًا نهارًا، وباردًا ليلًا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

فيما يكون الطقس، الخميس المقبل، غائمًا جزئيًا إلى غائم، وباردًا نسبيًا نهارًا، وباردًا ليلًا، يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

والجمعة، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، وباردًا نسبيًا نهارًا، وباردًا ليلًا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، وتكون الرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.