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إغلاق شوارع وتحذيرات من حدوث فيضانات

تاريخ النشر: 17/02/2018 - 10:25

إغلاق شوارع وتحذيرات من حدوث فيضانات
بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة صباح اليوم
عرب ٤٨/ ربيع سواعد
تحرير : محمود مجادلة

تشهد البلاد منذ ساعات الليلة الماضية هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد في غالبية أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن يستمر تساقط الأمطار والبرد خلال اليوم، السبت.

وتسببت حالة الطقس الماطرة بإغلاق شارع 90 في منطقة البحر الميت، جنوبي البلاد، بعدما غمرته المياه، كما جرى إغلاق شارع 31 أمام حركة السير في أعقاب تدحرج الأحجار على الطريق منعًا لحدوث إصابات.

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، فإنه سيصاحب تساقط الأمطار أجواء باردة، إلى جانب تساقط الثلوج في جبل الشيخ.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، من احتمال تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض، وخطر التزحلق على الطرقات، في الأخص يومي السبت والأحد.

وتنبأت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما وباردا وعاصفا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، لتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#العواصف الرعدية
#حالة الطقس
#شارع 90
#البحر الميت

إغلاق شوارع وتحذيرات من حدوث فيضانات

إغلاق شوارع وتحذيرات من حدوث فيضانات

إغلاق شوارع وتحذيرات من حدوث فيضانات

إغلاق شوارع وتحذيرات من حدوث فيضانات

إغلاق شوارع وتحذيرات من حدوث فيضانات

إغلاق شوارع وتحذيرات من حدوث فيضانات

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