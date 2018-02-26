حالة الطقس: أجواء باردة مع تجدد تساقط الأمطار

يتوقع الراصد الجوي أن تنخفض درجات الحرارة خلال اليومين القادمين، لتصبح دون معدلاتها لمثل هذه الفترة من العام وخاصة يوم الثلاثاء.

هذا ومن المتوقع أن تكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، اليوم الإثنين، مع انخفاض على درجات الحرارة، وأجواء مائلة للبرودة خلال ساعات النهار، وباردة خلال ساعات الليل، ورياح ما بين جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تنشط أحيانا، مع فرص لتشكل الضباب أحيانا.

خلال ساعات الليل المتأخرة من يوم الاثنين وفجر الثلاثاء من المتوقع أن ترتفع من جديد فرص تساقط الأمطار يصاحبها انخفاض على درجات الحرارة، وأجواء باردة نسبيا خلال ساعات نهار يوم الثلاثاء، وباردة خلال ساعات الليل.

هذا ومن المتوقع أن تكون أكثر الأمطار غزارة وانتظاماً تلك التي ستهطل فجر وصباح يوم الثلاثاء، بحيث من المتوقع أن تشهد مناطق واسعة من البلاد هطول زخات غزيرة من الأمطار أحيانا، مع اجواء باردة وضبابية.

وستتركز معظم الأمطار خلال اليومين القادمين خلال ساعات صباح يوم الاثنين وفجر وصباح يوم الثلاثاء. لتستقر الأجواء وترتفع درجات الحرارة يوم الأربعاء.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ومائلا للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفا في باقي المناطق نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، يوم الجمعة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ولطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.