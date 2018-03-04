حالة الطقس: أجواء ربيعية دافئة نهارًا وباردة ليلًا

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الخميس، غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، وربيعيًا دافئًا نهارًا، وباردًا نسبيًا ليلًا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7 درجات مئوية، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويطرأ، يوم غد الإثنين، ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 9 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبًا صافٍ، ودافئًا بشكل غير معتاد في المناطق الجبلية، ومائلًا للحرارة إلى حار نسبيًا في باقي المناطق نهارًا، ومائلًا للبرودة ليلًا، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويطرأ، بعد غد الثلاثاء، انخفاض على دجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبًا صافٍ، وربيعيًا لطيفًا نهارًا، وباردًا نسبيًا ليلًا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

والأربعاء المقبل، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبًا صافٍ، وربيعيًا لطيفًا نهارًا، وباردًا نسبيًا ليلًا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، يوم الخميس المقبل، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 11 درجات مئوية، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، ودافئًا بشكل غير معتاد في المناطق الجبلية، وحارًا نسبيًا في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

والجمعة، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، ومائلًا للبرودة نهارًا، وباردًا ليلًا، ويحتمل تساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.