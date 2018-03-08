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حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي

تاريخ النشر: 08/03/2018 - 06:56

حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

من المتوقع أن تصل موجة الحر أوجها اليوم، الخميس، بحيث تكون درجات الحرارة أعلى من المعتاد لمثل هذا الموسم.

كما من المتوقع أن يدخل البلاد موجة هوائية باردة ورطبة في ساعات قبيل ظهر اليوم.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 24 – 11، الخالصة (كريات شمونه) 28 – 12، صفد 24 – 9، طبرية 31 – 14، حيفا 29 – 16، يافا 31 – 16، القدس المحتلة 27 – 10، عسقلان 32 – 15، عين جدي (البحر الميت) 36 – 22، بئر السبع 36 – 12، أم رشرش (إيلات) 35 – 20.

أما يوم غد الجمعة، فمن المتوقع أن يطرا انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا، ومائلا للبرودة نهار، وباردا ليلا. ويحتمل تساقط أمطار خفيفة.

ومن المتوقع ألا يطرأ تغيير كبير على درجات الحرارة السبت، وتبقى أدنى من معدلاتها السنوية بقليل. ويكون الطقس غائما جزئيا، ويتوقع تساقط أمطار محلية.

ويوم الأحد، من المتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون أدنى من المعدل السنوي. ويكون الطقس غائما جزئيا ومائلا للبرودة في المناطق الجبلية.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حالة الطقس

من عرب 48

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