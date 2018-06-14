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حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة

تاريخ النشر: 14/06/2018 - 07:28

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الخميس، ما بين غائم جزئيا حتى صاف، ويتوقع أن يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد.

كما تشير التوقعات إلى احتمال سقوط أمطار محلية خفيفة في الجولان السوري المحتل.

أما درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 30 – 18، الخالصة (كريات شمونه) 33 – 21، صفد 27 – 18، طبرية 36 – 20، الناصرة 29 – 19، حيفا 27 – 21، يافا 28 – 21، القدس المحتلة 28 – 19، عسقلان 27 – 21، عين جدي (البحر الميت) 38 – 29، بئر السبع 34 – 18، أم رشرش (إيلات) 38 – 25.

إلى ذلك، من المتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، يوم غد الجمعة، وتكون فوق المعدل السنوي لهذا المواسم وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ويكون البحر هادئا حتى مائجا، ولا يتوقع أن يزيد ارتفاع الأمواج عن متر واحد.

ويتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، السبت، ويحتمل سقوط زخات خفيفة في ساعات ما بعد الظهر.

أما يوم الأحد، فيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وترتفع نسبة الرطوبة.

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#حالة الطقس

من عرب 48

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