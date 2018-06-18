حالة الطقس: صافٍ ومعتدل ملائم للرحلات العائلية

توقّعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم، الإثنين، غائمًا جزئيًا إلى صاف، ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرّياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف إلى متوسّط ارتفاع الموج.

وتكون الأجواء هذه الليلة غائمة جزئيا إلى صافية، وباردة نسبيا، خاصّة فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، يوم غدٍ، الثلاثاء، صافيًا ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدّلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء المقبل، يكون الجو صافيًا ومعتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم الخميس، صافيا ومعتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.