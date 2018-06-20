حالة الطقس: أجواء حارة رغم استقرار درجات الحرارة

يفيد الراصد الجوي أنه لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، بحيث تبقى حول معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفيا عاديا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في باقي المناطق نهارا، ومائلا لبرودة ليلا، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، في يوم الخميس، بحيث تبقى حول معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، وسكون الطقس صيفيا عاديا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويوم الجمعة، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدوج 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا نسبيا إلى حار نهارا، ولطيفا ليلا، وتكوت الرياح شمالية غربية خفيفة غلى معتدلة السرعة.

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، يوم السبت، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفيا عاديا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويوم الأحد، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفيا عاديا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.