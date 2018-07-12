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حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 12/07/2018 - 07:37

حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة
شمس حيفا (من الكرمل)
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

من المتوقع أن يطرأ اليوم، الخميس، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الجبلية.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 30 – 19، الخالصة (كريات شمونه) 33 – 23، صفد 26 – 18، طبرية 34 – 24، الناصرة 30 – 21، حيفا 30 – 25، يافا 30 – 25، القدس المحتلة 28 – 18، عسقلان 30 – 25، عين جدي (البحر الميت) 38 – 28، بئر السبع 32 – 21، أم رشرش (إيلات) 38 – 26.

وتبقى درجات الحرارة، يوم غد الجمعة، دون المعدل السنوي لمثل هذا الموسم، بنحو درجتين، ويكون الطقس صيفيا عاديا في المناطق الجبلية، وحارا نسبا في باقي المناطق.

ومن المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، السبت، بيد أنها تبقى دون المعدل السنوي بقليل.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#حالة الطقس

من عرب 48

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