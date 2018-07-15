  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل الارتفاع

تاريخ النشر: 15/07/2018 - 06:46

حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل الارتفاع
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، حارًا نسبيًا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تكون الأجواء هذه الليلة صافية ودافئة في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الإثنين، حارًا نسبيًا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء يكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو، الأربعاء المقبل، حارًا نسبيًا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#حالة الطقس
#درجة الحرارة
#أجواء فلسطين
#الأحوال الجوية

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

على طريق العودة: أهالي معلول يحيون الذكرى الـ70 للتهجير
على طريق العودة: أهالي معلول يحيون الذكرى الـ70 للتهجير

2018-07-15

تمديد اعتقال اثنين من المشتبه بهم في انهيار النفق في بيسان
تمديد اعتقال اثنين من المشتبه بهم في انهيار النفق في بيسان

2018-07-15

حيفا: دعوات للتظاهر نصرة لغزة ورفضا لقصف الاحتلال
حيفا: دعوات للتظاهر نصرة لغزة ورفضا لقصف الاحتلال

2018-07-14

الأكثر قراءة

تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة والمقاومة ترد

تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة والمقاومة ترد

2018-07-14
مونديال 2018: بلجيكا تحصد المركز الثالث بفوزها على إنجلترا

مونديال 2018: بلجيكا تحصد المركز الثالث بفوزها على إنجلترا

2018-07-14
الاحتلال يرفض

الاحتلال يرفض "التهدئة" ويسعى لكسر قاعدة "القصف بالقصف"

2018-07-14
القدس: الاحتلال يفرج عن رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري

القدس: الاحتلال يفرج عن رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري

2018-07-14
وفاة المحاضرة والباحثة د. ماري توتري

وفاة المحاضرة والباحثة د. ماري توتري

2018-07-14