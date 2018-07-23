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حالة الطقس: موجة حر تضرب البلاد

تاريخ النشر: 23/07/2018 - 07:13

حالة الطقس: موجة حر تضرب البلاد
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

يطرأ، اليوم، الإثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس حارًا نسبيًا إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، غدًا، الثلاثاء، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس حارًا نسبيًا إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتستمر موجة الحرارة بالارتفاع إلى الأربعاء، حيث يطرأ ارتفاع إضافيّ على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة في كافة المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.


#حالة الطقس
#طقس فلسطين

من عرب 48

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