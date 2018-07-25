حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة والتحذير من التعرض للشمس

توقعت دائرة الأرصاد الجوية إلى تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة والتي ستتواصل حتى يوم الجمعة، بحيث تكون درجات الحرارة أعلى من معدلها، وحذر الراصد الجوي من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة خلال فترة الظهيرة وذكر بضرورة الاكثار من شرب المياه. كما حذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية والطبيعية والجبلية.

اليوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة في كافة المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الخميس، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة في كافة المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلاتها السنوية لمثل هذا العام، وتسود أجواء صيفية عادية في كافة المناطق الجبلية بينما تسود أجواء حارة في المناطق السهلية وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

توالي درجات الحرارة انخفاضها بشكل طفيف آخر ويبقى الجو صيفيا عاديا نهارا ومنعش ولطيف ليلا وفجرا، باستثناء المناطق الغورية التي ستشهد جوا حارا بشكل كبير. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية

لن يطرأ تغير جوهري على درجات الحرارة يوم الأحد، بحيث تبقى حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام لحسن الحظ والجو الليلي سيبقى لطيفا ومنعشا جدا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح غربية وخفيفة السرعة.

ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف للغاية، يوم الإثنين، ويبقى الجو صيفيا عاديا في مختلف المناطق وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، وتميل الأجواء لتكون حارة نسبيا إلى حارة وقت الظهيرة ويسود جو منعش مساءا ومنعش جداً ليلا وفجرا.