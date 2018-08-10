  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

تاريخ النشر: 10/08/2018 - 07:56

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

من المتوقع أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، حارا، وتكون درجات الحرارة فوق المعدل السنوي لهذا الموسم، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 34 – 22، الخالصة (كريات شمونه) 37 – 23، طبرية 39 – 26، الناصرة 33 – 22، حيفا 32 – 26، يافا 31 – 25، القدس المحتلة 32 – 21، عسقلان 30 – 25، عين جدي (البحر الميت) 41 – 32، أم الرشرش (إيلات) 42 – 29.

ومن المتوقع أن يكون الطقس، يوم غد السبت، حارا نسبيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

كما يتوقع أن يكون الجو يوم الأحد المقبل حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.


#حالة الطقس

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المؤتمر الأرثوذكسي يرفض "قانون القومية" ويدعو للمشاركة بمظاهرة تل أبيب
المؤتمر الأرثوذكسي يرفض "قانون القومية" ويدعو للمشاركة بمظاهرة تل أبيب

2018-08-09

أم الفحم: الأهالي يتصدون للفاشيين ويمنعون المظاهرة الاستفزازية
أم الفحم: الأهالي يتصدون للفاشيين ويمنعون المظاهرة الاستفزازية

2018-08-09

المحكمة تقر تعيين أحمد جبارين في منصب مهندس بلدية الناصرة
المحكمة تقر تعيين أحمد جبارين في منصب مهندس بلدية الناصرة

2018-08-09

الأكثر قراءة

مصدر في الجيش الإسرائيلي: الوضع أقرب إلى الحرب

مصدر في الجيش الإسرائيلي: الوضع أقرب إلى الحرب

2018-08-09
غرفة العمليات المشتركة للفصائل: جولة التصعيد انتهت

غرفة العمليات المشتركة للفصائل: جولة التصعيد انتهت

2018-08-09
التصعيد متواصل:

التصعيد متواصل: "الكابينيت" يوعز لجيش الاحتلال مواصلة غاراته على غزة

2018-08-09
سقوط صاروخ

سقوط صاروخ "غراد" قرب بئر السبع

2018-08-09
مجابهة

مجابهة "قانون القومية" دون مواجهة الصهيونية عملية عبثية

2018-08-09