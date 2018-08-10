حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

من المتوقع أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، حارا، وتكون درجات الحرارة فوق المعدل السنوي لهذا الموسم، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 34 – 22، الخالصة (كريات شمونه) 37 – 23، طبرية 39 – 26، الناصرة 33 – 22، حيفا 32 – 26، يافا 31 – 25، القدس المحتلة 32 – 21، عسقلان 30 – 25، عين جدي (البحر الميت) 41 – 32، أم الرشرش (إيلات) 42 – 29.

ومن المتوقع أن يكون الطقس، يوم غد السبت، حارا نسبيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

كما يتوقع أن يكون الجو يوم الأحد المقبل حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.