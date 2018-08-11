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حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة بدءًا من الإثنين

تاريخ النشر: 11/08/2018 - 07:11

حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة بدءًا من الإثنين
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

لا يطرأ، اليوم، السبت، تغيير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس حارًا نسبيًا إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يبقى الجو، غدًا، الأحد، صيفيًا عاديًا إلى حد كبير مع ارتفاعٍ طفيف على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلاتها السنوية العامة لهذا الوقت من العام. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

والإثنين، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة التي تعود لمعدلاتها السنوية العامة لهذا الوقت من العام. ويسود جو صيفي حار نسبي نهارًا ومنعش ولطيف ليلًا خاصة في المناطق الجبلية.


#حالة الطقس
#طقس فلسطين

من عرب 48

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