حالة الطقس: صاف وبارد نسبيا

يكون الجو، اليوم الأحد، صافيا بوجه عام باردا نسبياً إلى بارد خاصة في ساعات الصباح ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الاثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام باردا نسبياً إلى بارد خاصة في ساعات الصباح، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

بعد غد، يكون الجو صافيا بوجه عام باردا نسبياً إلى بارد خاصة في ساعات الصباح، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.