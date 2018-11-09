حالة الطقس: غائم وأمطار محلية في كافة أنحاء البلاد

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، غائما جزئيا، كما يتوقع أن تسقط أمطار محلية في ساعات بعد الظهر، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية.

ويخشى من حصول فيضانات في أودية شرقي البلاد وجنوبيها، كما يتوقع أن تسقط الأمطار في ساعات الليل في كافة مناطق البلاد.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 21 – 13، الخالصة (كريات شمونه) 25 – 14، صفد 19 – 12، طبرية 28 – 16، الناصرة 23 – 14، حيفا 25 – 17، يافا 25 – 16، القدس المحتلة 21 – 12، عسقلان 24 – 16، عين جدي (البحر الميت) 28 – 21، بئر السبع 25 – 13، أم رشرش (إيلات) 29 – 19.

أما يوم غد، السبت، فيتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا نسبيا ليلا، ويحتمل سقوط أمطار محلية.

وفي يوم الأحد، يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة في بعض المناطق.