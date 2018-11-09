نهاية أسبوع شتوية: فيضانات وعواصف رعدية

تشهد البلاد نهاية أسبوع شتوية بامتياز، حيث تنشأ، انطلاقًا من مساء اليوم، الجمعة، أحوال جوية غير مستقرة في سائر أنحاء البلاد تستمر حتى صباح الأحد المقبل، حيث تكون الفرصة سانحة لهطول زخات رعدية محلية غير منتظمة، يغلب عليها طابع العشوائية، وذلك على فترات عدة خلال اليومين القادمين، وسط مخاوف من حصول فيضانات في أودية شرقي البلاد وجنوبها، قد تمتد إلى المناطق الساحلية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة في النقب ووادي عربة، وخطر شدة سرعة الرياح، وخطر تدني مدى الرؤية بسبب الضباب والغيوم وخطر الانزلاق على الطرقات.

وبدأت منذ ساعات المساء الأولى لليوم الجمعة، السحب تتكاثر على ارتفاعات عالية ومتوسطة مع سيادة رياح جنوبية شرقية إلى شرقية، ترتفع معها احتمال كبير لسقوط الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية.

سيول في وادي عرب، مساء اليوم (تصوير الشرطة)

وترتفع الليلة وغدا فرصة تطور السحب الركامية خصوصًا في المرتفعات خلال ساعات ظهر وعصر يوم غد، السبت، ولاحقاً في أقصى جنوب البلاد وشرقها، مع إمكانية لأن تكون بعض هذه الغيوم ممطرة وكثيفة ورعدية الطابع، لكن التأثير سيكون متباينا من منطقة لمنطقة أخرى مجاورة لها كما بات معلومًا في مثل هذه الحالات.

ويُخشى من تشكل السيول في المناطق المنخفضة والأودية السحيقة، خصوصًا في البيئات الجبلية الوعرة وذات الانحدار الشديد، وخصوصًا في سلسلة الجبال الشرقية المطلة على البحر الميت، بسبب فرصة تشكل السحب الرعدية بوتيرة متسارعة.

وعليه، ينصح بعدم التوجه إلى الأودية في منطقة النقب، وتلك المحاذية لبحر الميت، خلال اليومين القادمين من باب أخذ الحيطة والحذر.

و تستقر الأجواء، بداية الأسبوع القادم، من الأحد حتى ظهر الثلاثاء، ويحتمل أن تتشكل أحوال جوية غير مستقرة مجددًا اعتبارًا من مساء الثلاثاء والأربعاء.

عمليات إنقاذ لمتنزهين علقوا جنوبي البلاد، مساء اليوم (تصوير: فرق الإنقاذ)

يذكر أن المقطع الجنوبي لشارع رقم (90) تم إغلاقه أمام حركة المركبات بالفعل، في كلى الاتجاهين، في منطقة "وادي النار" الممتد من المناطق الشرقية لمدينة القدس حتى البحر الميت، بسبب انهيار في الطريق بسبب الفيضانات وتدفق المياه القوية، ونصحت الشرطة السائقين بأن يسافروا عبر الطرق بديلة.

كما أغلقت الشرطة العديد من المحميات الطبيعية في صحراء النقب ومنطقة البحر الميت والأغوار، حيث من المتوقع أن يتواصل هطول الأمطار لساعات، وحذرت الشرطة من تشكل المزيد من الفيضانات والسيول، وطالبت من جمهور السائقين عدم السفر إلى المنطقة.

ودرجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 21 – 13، الخالصة (كريات شمونه) 25 – 14، صفد 19 – 12، طبرية 28 – 16، الناصرة 23 – 14، حيفا 25 – 17، يافا 25 – 16، القدس المحتلة 21 – 12، عسقلان 24 – 16، عين جدي (البحر الميت) 28 – 21، بئر السبع 25 – 13، أم رشرش (إيلات) 29 – 19.