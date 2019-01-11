حالة الطقس: لطيف ودافئ نسبيا في ساعات النهار

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، لطيفا ودافئا نسبيا، حيث يتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الداخلية من البلاد.

وتشير التوقعات إلى أن رياحا نشطة ستهب في المناطق الشمالية من البلاد.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 14 – 6، الخالصة (كريات شمونه) 17 – 7، صفد 11 – 4، طبرية 19 – 8، الناصرة 15 – 5، حيفا 17 – 10، يافا 17 – 7، القدس المحتلة 13 – 5، عسقلان 17 – 7، عين جدي (البحر الميت) 20 – 12، بئر السبع 18 – 4، أم رشرش (إيلات) 22 – 9.

إلى ذلك، تشير التوقعات أنه لن يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة يوم غد، السبت، وتبقى ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم، ويكون الجو ما بين غائم جزئيا حتى صاف.

أما يوم الأحد فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون أعلى من المعدلات السنوية بقليل، ويكون الجو صافيا.