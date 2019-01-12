حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية للموسم

من المتوقع أن يطرأ اليوم، السبت، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وتكون أعلى من المعدلات السنوية بقليل.

كما يتوقع أن يكون الجو ما بين صاف وحتى غائم جزئيا.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 15 – 8، الخالصة (كريات شمونه) 19 – 11، صفد 13 – 8، طبرية 21 – 12، الناصرة 17 – 10، حيفا 18 – 12، يافا 20 – 12، القدس المحتلة 15 – 7، عسقلان 19 – 11، عين جدي (البحر الميت) 22 – 13، بئر السبع 21 – 9، أم رشرش (إيلات) 24 – 13.

أما يوم غد، الأحد، فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون أعلى من المعدلات السنوية بقليل، ويكون الجو صافيا.