حالة الطقس: أمطار محلية وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، ما بين غائم جزئيا حتى غائم، وتسقط أمطار محلية خفيفة في شمالي ووسط البلاد، كما يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 14 – 7، الخالصة (كريات شمونه) 17 – 9، صفد 11 – 6، طبرية 20 – 10، الناصرة 15 – 8، حيفا 18 – 11، يافا 18 – 12، القدس المحتلة 14 – 7، عسقلان 19 – 12، عين جدي (البحر الميت) 25 – 16، بئر السبع 20 – 10، أم رشرش (إيلات) 23 – 15.

ويتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، يوم غد السبت، وتسقط أمطار متفرقة من شمالي البلاد حتى النقب، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية محدودة. ويخشى من حدوث فيضانات في برية الخليل وغور الأردن والبحر الميت.

ويوم الأحد، من المتوقع أن تسقط أمطار محلية في ساعات الصباح من شمالي البلاد حتى النقب، ويخشى من حدوث فيضانات في الأودية الشرقية. وخلال ساعات النهار تقل كمية الأمطار، ويكون الطقس غائما جزئيا، ويحتمل أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.