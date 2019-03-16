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حالة الطقس: أمطار متفرقة ودرجات الحرارة دون المعدلات السنوية

تاريخ النشر: 16/03/2019 - 07:49

حالة الطقس: أمطار متفرقة ودرجات الحرارة دون المعدلات السنوية
عرب ٤٨

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، السبت، غائما وتكون درجات الحرارة دون المعدلات السنوية لهذا الموسم.

ويتوقع أن تسقط أمطار محلية متفرقة، خاصة في شمالي البلاد ومنطقة السهل الساحلي، وتكون مصحوبة برياح نشطة، بينما يتوقع أن تهب عواصف رملية في جنوبي البلاد.

ويرجح أن تتساقط الثلوج في جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل، كما يحتمل حدوث فيضانات في أودية برية الخليل والأغوار والبحر الميت.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 10 – 7، الخالصة (كريات شمونه) 13 – 9، صفد 9 – 6، طبرية 16 – 10، الناصرة 12 – 8، حيفا 15 – 11، يافا 15 – 11، القدس المحتلة 10 – 7، عسقلان 15 – 11، عين جدي (البحر الميت) 24 – 16، بئر السبع 17 – 10، أم رشرش (إيلات) 24 – 13.

أما يوم غد الأحد، فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بيد أنه من المحتمل أن تسقط أمطار محلية متفرقة.

ويوم الإثنين يتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، في حين يتوقع أن يكون الطقس لطيفا الثلاثاء، ويطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدلات السنوية.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#حالة الطقس

من عرب 48

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