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حالة الطقس: لطيف ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية

تاريخ النشر: 21/03/2019 - 06:58

حالة الطقس: لطيف ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية
عرب ٤٨

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الخميس، لطيفا، وتكون درجات الحرارة أعلى بقليل من المعدلات السنوية لهذا الموسم، وخاصة في المناطق الداخلية من البلاد.

وتشير التوقعات إلى أنه من المحتمل أن تسقط أمطار محلية خفيفة في الجليل والجولان السوري المحتل.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان المحتل 21 – 9، الخالصة (كريات شمونه) 25 – 12، صفد 19 – 9، طبرية 27 – 14، الناصرة 22 – 10، حيفا 21 – 12، يافا 20 – 14، القدس المحتلة 19 – 8، عسقلان 19 – 14، عين جدي (البحر الميت) 27 – 17، بئر السبع 22 – 12، أم رشرش (إيلات) 28 – 15.

ويوم غد، الجمعة، فمن المحتمل أن يكون الطقس غائما جزئيا حتى صافيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الجبلية. ويحتمل أن تسقط أمطار محلية في الجليل والجولان السوري المحتل.

أما السبت فمن غير المتوقع أن يطرأ تغيير على درجات الحرارة، ويبقى الطقس لطيفا. وفي ساعات المساء يحتمل أن تسقط أمطار محلية في جنوبي البلاد.

ويوم الاحد يتوقع أن يكون غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. وفي ساعات بعد الظهر يتوقع أن تسقط أمطار محلية خفيفة حتى متوسطة في شمالي ووسط البلاد. وفي ساعات الليل تشتد الأمطار وتكون مصحوبة بعواصف رعدية.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#حالة الطقس

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