حالة الطقس: عودة الشتاء

يطرأ، اليوم، الأحد، انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، ومائلًا للبرودة نهارًا، وباردًا ليلًا، وخلال ساعات النهار تسقط أمطار محلية، تزداد قوّتها خلال ساعات المساء لتترافق بزخات البرد فوق معظم المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

كما يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، غدًا، الإثنين، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، وباردًا بوجه عام، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة قد تترافق بالبرد خلال ساعات النهار، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

في حين يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بعد غدٍ، الثلاثاء، مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، وباردًا نسبيًا نهارًا، وباردًا ليلًا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.