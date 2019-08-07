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حالة الطقس: أجواء حارة مع تواصل ارتفاع درجات الحرارة

تاريخ النشر: 07/08/2019 - 06:41

حالة الطقس: أجواء حارة مع تواصل ارتفاع درجات الحرارة
عرب ٤٨

يتوقع الراصد الجوي أن تكون الأجواء، اليوم الأربعاء، صيفية حارة نسبيا إلى حارة في مختلف المناطق نهارا، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة في الجبال وتبقى الأجواء رطبة في الساحل والسهل الساحلي. الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وفي يوم الخميس، تكون الأجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة في مختلف المناطق نهارا، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة في الجبال وتبقى الأجواء رطبة في الساحل والسهل الساحلي. الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

أما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف وتكون الأجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة في مختلف المناطق نهارا، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة في الجبال وتبقى الأجواء رطبة في الساحل والسهل الساحلي. الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

يوم السبت، لا يطرأ تغيير يذكر، تكون الأجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة في مختلف المناطق نهارا، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة وندية في الجبال وتبقى الأجواء رطبة في الساحل والسهل الساحلي. الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، يوم الأحد، وتكون الأجواء حارة في مختلف المناطق نهاراَ، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة نسبياً في الجبال، وتبقى حارة نسبيا ورطبة في السواحل والسهل الساحلي. الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وفي يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة في مختلف المناطق نهارا، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة نسبيا في الجبال، وتبقى حارة نسبيا ورطبة في السواحل والسهل الساحلي. الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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من عرب 48

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