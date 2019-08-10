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حالة الطقس: غائم جزئيا حتى صاف دون تغير في درجات الحرارة

تاريخ النشر: 10/08/2019 - 08:14

حالة الطقس: غائم جزئيا حتى صاف دون تغير في درجات الحرارة
عرب ٤٨

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، السبت، غائما جزئيا حتى صافيا، دون أن يطرأ أي تغيير ملحوظ في درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 32 – 19، الخالصة (كريات شمونه) 34 – 22، صفد 28 – 18، طبرية 36 – 24، الناصرة 31 – 21، حيفا 30 – 24، يافا 31 – 24، القدس المحتلة 29 – 19، عسقلان 30 – 23، عين جدي (البحر الميت) 39 – 27، بئر السبع 33 – 19، أم رشرش (إيلات) 39 – 28.

أما يوم غد، الأحد، فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة.

ويوم الإثنين يتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتكون فوق المعدلات السنوية لمثل هذا الموسم.


#حالة الطقس

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