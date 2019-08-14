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حالة الطقس: ارتفاع حتى الجمعة

تاريخ النشر: 14/08/2019 - 07:55

حالة الطقس: ارتفاع حتى الجمعة
شبان يحتفلون بالعيد بالقفز من سور عكا (أ ب)
عرب ٤٨

لا يطرأ، اليوم، الأربعاء، تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى الأجواء حارة بشكل عام في مختلف المناطق، وتعود لتصبح معتدلة في ساعات الليل في المناطق الجبلية، ودافئة إلى حارة نسبيًا في بقية المناطق المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية.

وغدًا، الخميس، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة إلى حارة جدًا في كافة المناطق بما في ذلك القمم الجبلية نهارًا، وفي ساعات الليل تعتدل الأجواء في المناطق الجبلية وتبقى حارة نسبيًا ورطبة في السواحل والسهل الساحلي.

وبعد غدٍ، الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الطقس حارًا نهارًا بشكل عام في كافة المناطق. وفي ساعات الليل يكون الطقس معتدلًا نسبيًا في المناطق الجبلية، وحارًا نسبيًا ورطبًا في مدن الساحل ومدن السهل الساحلي المنخفضة.


#حالة الطقس
#درجات الحرارة
#طقس العيد

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