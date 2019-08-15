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حالة الطقس: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

تاريخ النشر: 15/08/2019 - 07:27

حالة الطقس: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة
عرب ٤٨

من المتوقع أن يطرأ، اليوم الخميس، ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، وتكون أعلى من المعدلات السنوية لهذا الموسم، وذلك بسبب تيار موسمي منخفض حار فوق شرق البحر المتوسط.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 34 – 21، الخالصة (كريات شمونه) 37 – 24، صفد 32 – 21، طبرية 38 – 25، الناصرة 34 – 22، حيفا 33 – 25، يافا 34 – 25، القدس المحتلة 33 – 23، عسقلان 34 – 25، عين جدي (البحر الميت) 42 – 31، بئر السبع 39 – 23، أم رشرش (إيلات) 41 – 29.

ويتوقع أن تهب رياح غربية حتى شمالية بسرعات تتراوح ما بين 15 حتى 30 كيلومترا في الساعة، ويكون البحر مائجا قليلا حيث يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 40 حتى 80 سنتمترا.

أما يوم غد الجمعة، فمن المتوقع أن تبقى درجات الحرارة فوق المعدلات السنوية، ويتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة في مركز وجنوبي السهل الساحلي، ويكون البحر مائجا، حيث يتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى نحو 100 سنتمتر.

وبعد غد، السبت، يتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، وترتفع نسبة الرطوبة. ويحتمل سقوط رذاذ محلي خفيف في شمالي البلاد. أما الأحد فيكون الطقس غائما جزئيا حتى صافيا، وتكون درجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية.


#حالة الطقس

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