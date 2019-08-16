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حالة الطقس: حار وجاف في غالبية المناطق

تاريخ النشر: 16/08/2019 - 07:18

حالة الطقس: حار وجاف في غالبية المناطق
عرب ٤٨

من المتوقع أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، حارا وجافا في غالبية المناطق، باستثناء السهل الساحلي حيث يكون الطقس حارا ورطبا، وتكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 36 – 21، الخالصة (كريات شمونه) 38 – 23، صفد 33 – 20، طبرية 42 – 26، الناصرة 35 – 23، حيفا 33 – 25، يافا 33 – 25، القدس المحتلة 34 – 20، عسقلان 32 – 25، عين جدي (البحر الميت) 44 – 30، بئر السبع 38 – 21، أم رشرش (إيلات) 41 – 28.

ويتوقع أن تهب رياح شمالية غربية حتى شمالية بسرعات تتراوح ما بين 15 حتى 35 كيلومترا في الساعة، ويكون البحر مائجا حيث يتوقع أن يكون ارتفاع الأمواج ما بين 50 حتى 100 سنتمتر.

أما يوم غد، السبت، فيتوقع أن يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، وارتفاع في نسبة الرطوبة، ويبقى البحر مائجا حيث يتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 120 سنتمترا.

ويوم الأحد يتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا، وتكون درجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم، ويحتمل سقوط رذاذ خفيف في ساعات الصباح في السهل الساحلي وشمالي البلاد، ويبقى البحر ما بين مائج حتى عالي الأمواج، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 80 حتى 170 سنتمترا.

ويوم الإثنين يتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا حتى صافيا، وتكون درجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية.


#حالة الطقس

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