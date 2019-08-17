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حالة الطقس: انخفاض ملموس في درجات الحرارة

تاريخ النشر: 17/08/2019 - 08:02

حالة الطقس: انخفاض ملموس في درجات الحرارة
عرب ٤٨

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، السبت، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 32 – 20، الخالصة (كريات شمونه) 35 – 22، صفد 29 – 19، طبرية 37 – 26، الناصرة 31 – 21، حيفا 30 – 26، يافا 30 – 26، القدس المحتلة 30 – 19، عسقلان 30 – 26، عين جدي (البحر الميت) 40 – 30، بئر السبع 35 – 22، أم رشرش (إيلات) 41 – 27.

ويوم غد، الأحد، يتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا، وتكون درجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم، ويحتمل سقوط رذاذ خفيف في ساعات الصباح في السهل الساحلي وشمالي البلاد، ويبقى البحر ما بين مائج حتى عالي الأمواج، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 80 حتى 170 سنتمترا.

أما يوم الإثنين فمن المتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا حتى صافيا، وتكون درجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية.


#حالة الطقس

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