حالة الطقس: غائم جزئيا وأجواء حارة

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الأحد، غائما جزئيا، وتكون درجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم، بحيث لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

في ساعات الصباح تسود أجواء منعشة مع تكاثر الغيوم وأجواء غائمة جزئيا مع فرصة لهطول رذاذ في بعض المناطق الساحلية، ومع ساعات النهار تسطع الشمس تدريجيا، ويكون الطقس حارا نسبياً في الجبال وحارا في كافة المناطق الأخرى خصوصا مع الظهيرة.

وفي ساعات الليل تسود أجواء منعشة في المناطق الجبلية، وتكون الأجواء دافئة الى معتدلة في المناطق المنخفضة ورطبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

في يوم الإثنين، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة في كافة المناطق نهارا، وفي ساعات الليل تصبح الأجواء معتدلة ومنعشة في الجبال، ودافئة إلى معتدلة في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية.

لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، يوم الثلاثاء، وتبقى الأجواء حارة نسبيا إلى حارة في مختلف المناطق خاصة وقت الظهيرة، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة ومنعشة في الجبال، ودافئة إلى معتدلة في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية.