حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض درجات الحرارة

من المتوقع أن تبدأ كتلة هوائية حارة بالاقتراب من المنطقة، يوم الخميس، خصوصا مع ساعات المساء والليل، لتكون الأجواء حارة ابتداء من مساء وليلة الخميس/ الجمعة.

وحسب بيانات الراصد الجوي، فإن درجات الحرارة قد تكون فوق معدلاتها مطلع الأسبوع القادم.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتسود أجواء صيفية اعتيادية نهارا في مختلف المناطق الجبلية، ويسود جو حار نسبيا إلى حار في المناطق السهلية ويسود جو شديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة بشكل عام في مختلف المناطق نهارا، وتكون شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت. وفي ساعات الليل تكون الأجواء معتدلة نسبيا في القمم الجبلية ودافئة إلى حارة نسبياً في بقية المناطق. الرياح شمالية غربية إلى غربية.

كما يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، يوم الجمعة، مع بداية تأثير موجة حارة على البلاد، وتكون الأجواء حارة إلى حارة جدا في كافة المناطق نهاراً بما فيها المناطق الجبلية، وفي ساعات الليل تبقى الأجواء حارة نسبيا إلى حارة في معظم المناطق، الرياح شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية في ساعات الليل.

يوم السبت لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة إلى حارة جدا في كافة المناطق.