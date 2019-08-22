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حالة الطقس: درجات الحرارة فوق المعدلات السنوية حتى الأحد

تاريخ النشر: 22/08/2019 - 06:59

حالة الطقس: درجات الحرارة فوق المعدلات السنوية حتى الأحد
عرب ٤٨

من المتوقع أن يطرأ اليوم، الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 33 – 19، الخالصة (كريات شمونه) 36 – 21، صفد 31 – 19، طبرية 37 – 24، الناصرة 32 – 21، حيفا 31 – 25، يافا 31 – 25، القدس المحتلة 31 – 19، عسقلان 30 – 25، عين جدي (البحر الميت) 39 – 29، بئر السبع 34 – 22، أم رشرش (إيلات) 40 – 27.

كما يتوقع أن تهب رياح جنوبية غربية حتى شمالية غربية بسرعات تتراوح ما بين 20 حتى 35 كيلومترا في الساعة، ويكون البحر هائجا حيث يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 50 حتى 120 سنتمترا.

أما يوم غد، الجمعة، فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وخاصة شمالي البلاد، وتكون درجات الحرارة فوق المعدلات السنوية بقليل، ويكون الطقس جافا في المناطق الجبلية والداخلية، ورطبا في المناطق الساحلية.

وبعد غد، السبت، يتوقع أن تبقى درجات الحرارة فوق المعدلات السنوية بقليل، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد.

كما يتوقع أن تبقى درجات الحرارة، الأحد، فوق المعدلات السنوية.


#حالة الطقس

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