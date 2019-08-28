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حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض درجات الحرارة

تاريخ النشر: 28/08/2019 - 06:15

حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض درجات الحرارة
(أ ب أ)
عرب ٤٨

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، حيث تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وتكون الأجواء صيفية اعتيادية، بحيث يكون الطقس حارا نسبيا في الجبال وحارا في كافة المناطق نهارا.

وفي ساعات الليل تعتدل الأجواء خصوصا في المناطق الجبلية، مع بقاء الرطوبة مرتفعة نسبيا في الساحل والسهل الساحلي. الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة وتنشط أحيانا. 

كما لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة في يوم الخميس، وتكون الأجواء غائمة جزئيا في ساعات الصباح، وفي ساعات الظهيرة يكون الطقس حارا نسبيا في الجبال وحارا في كافة المناطق نهارا.

وفي ساعات الليل تعتدل الأجواء خصوصاً في المناطق الجبلية وتتكاثر الغيوم المتفرقة، مع بقاء الرطوبة مرتفعة نسبيا في الساحل والسهل الساحلي. الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة وتنشط أحيانا. 

بينما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون أدنى من معدلاتها السنوية بقليل، وتكون الأجواء صيفية اعتيادية، بحيث يكون الطقس حارا نسبيا في الجبال وحارا في كافة المناطق نهارا.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء لطيفة ومنعشة في الجبال ومعتدلة نسبياً في بقية المناطق، مع بقاء الرطوبة مرتفعة نسبيا في الساحل والسهل الساحلي. الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة وتنشط أحيانا.


#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#صيف
#حار

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