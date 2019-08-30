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حالة الطقس: غائم جزئيا حتى صاف ودرجات الحرارة ضمن المعدل

تاريخ النشر: 30/08/2019 - 07:40

حالة الطقس: غائم جزئيا حتى صاف ودرجات الحرارة ضمن المعدل
عرب ٤٨

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، غائما جزئيا حتى صافيا، وتكون درجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 33 – 19، الخالصة (كريات شمونه) 35 – 21، صفد 29 – 20، طبرية 37 – 24، الناصرة 33 – 24، حيفا 31 – 24، يافا 31 – 25، القدس المحتلة 30 – 20، عسقلان 30 – 24، عين جدي (البحر الميت) 38 – 29، أم رشرش (إيلات) 39 – 27.

أما يوم غد، السبت، فإن التوقعات لا تشير إلى أي تغيير ملحوظ في درجات الحرارة، حيث يتوقع أن تبقى ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم.

وبعد غد، الأحد، الذي يصادف اليوم الأول من السنة الدراسية الجديدة، فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.


#حالة الطقس

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